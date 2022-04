Real Madrid x Espanyol: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O campeão do Campeonato Espanhol 2021-2022 pode ser definido neste sábado (30), no duelo entre Real Madrid e Espanyol. Na liderança da competição, com 75 pontos, o time de Benzema e Vini Jr. fica com a taça se pelo menos empatar a partida, que ocorre no estádio Santiago Bernabéu, às 11h15, pela 34ª rodada.

Isso porque apresenta margem de 15 pontos na frente do vice Barcelona. Restando cinco jogos pela frente, precisa somar um ponto no intervalo para conquistar o título nacional pela 35ª vez.

A tarefa não será fácil, no entanto. O Real também participa das semifinais da Liga dos Campeões e perdeu o jogo de ida para o Manchester City por 4 a 3, na Inglaterra, em duelo de alta intensidade. Além disso, não possui nenhum dos zagueiros principais disponíveis para jogo: Militão e Nacho suspensos, e Alaba no DM.

Na tabela, o Espanyol está em 13º, com 39. A equipe ainda não está salva do rebaixamento, matematicamente, e perdeu os dois últimos compromissos, para Rayo Vallecano (0x1) e Atlético de Madrid (2x1).

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelo ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Palpites

Prováveis Escalações

Real Madrid: Andriy Lunin; Marcelo, Rafa Marin, Jesus Vallejo e Lucas Vazquez; Isco, Camavinga e Dani Ceballos; Rodrygo, Bale e Asensio. Técnico: Carlo Ancelotti.

Espanyol: Diego López; Pedrosa, Cabrera, Calero e Vidal; Darder, Embarba e Herrera; Vilhena, Puado e Raúl de Tomás. Técnico: Vicente Moreno.

REAL MADRID X ESPANYOL

Local: Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Data: 11h15 (de Brasília), sábado, 30 de abril.

Transmissão: ESPN e Star+.