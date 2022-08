Real Madrid x Eintracht Frankfurt: final da Supercopa terá teste de impedimento semiautomático

A Uefa está disposta a acabar com a polêmica e os erros dos impedimentos em suas competições oficiais e anunciou nesta quarta-feira que iniciará testes de utilização da ferramenta de impedimento semiautomático (SAOT), um sistema moderno que determinará a posição real dos jogadores em campo no momento dos lances questionáveis. A partida entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt pela final da Supercopa, dia 10 de agosto em Helsinki, na Finlândia, será a primeira a contar com o moderno sistema.



A tecnologia do impedimento semiautomático já foi anunciada como uma das principais novidades para a Copa do Mundo do Catar, entre 18 de novembro e 21 de dezembro, e também será utilizada e aprimorada na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, que começa uma semana após a final da Supercopa.



"A Uefa busca constantemente novas soluções tecnológicas para melhorar o jogo e apoiar o trabalho dos árbitros", afirmou Roberto Rosetti, responsável pela arbitragem da entidade. "Este inovador sistema permitirá às equipes do VAR determinar as situações de fora de jogo de forma rápida e mais precisa, melhorando a consistência das decisões."



De acordo com a Uefa, o impedimento automático funcionará graças a câmeras especiais que serão utilizadas nos jogos com capacidade de acompanhar 29 pontos corporais diferentes de cada jogador. Desde 2020 que a entidade vem aprimorando o serviço já em competições oficiais.



"O sistema está pronto para ser utilizado em partidas oficias e implementado em cada sede da Liga dos Campeões", garantiu Rosseti. O primeiro árbitro que trabalhará com a ferramenta será o inglês Michael Oliver, designado para apitar a final da Supercopa da Uefa.

