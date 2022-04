Real Madrid x Chelsea: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A Champions League 2021-2022 define um dos classificados às semifinais nesta terça-feira (12). A partir das 16h, Real Madrid e Chelsea se enfrentam no Santiago Bernabéu, na Espanha, pela volta.

Na ida, o time de Madrid venceu por 3 a 1 com hat-trick do atacante francês Benzema - o alemão Havertz descontou. No regulamento, o clube com melhor placar agregado avança ao mata-mata. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, o jogo será definido com prorrogação e, se necessário, em pênaltis.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canais TNT e SBT, além do serviço de streaming HBO Max.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Kroos, Casemiro e Modric; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Jorginho, Kovacic e Alonso; Ziyech, Havertz e Tino Werner. Técnico: Thomas Tuchel.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Chelsea

Data: 11/04/2022.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).