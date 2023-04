Real Madrid x Chelsea: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Chelsea entram em campo nesta quarta-feira (12), às 16h de Brasília, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), para disputar a partida de ida das quartas de final da UEFA Champions League 2022/23, a Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo F, com 13 pontos em seis rodadas, e eliminou o Liverpool nas oitavas de final. Já o Chelsea terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo E, com 13 pontos em seis rodadas, e eliminou o Borussia Dortmund nas oitavas de final.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinícius Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez, Kante; Sterling, Havertz, Felix. Técnico: Frank Lampard.

REAL MADRID X CHELSEA | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de ida das quartas de final da UEFA Champions League 2022/23

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Data: 12/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Francois Letexier (FRA)