Real Madrid x Braga: onde assistir, palpite e prováveis escalações

Real Madrid e Braga se enfrentam nesta quarta-feira (8) às 17h de Brasília. As equipes fazem parte do Grupo C da Liga dos Campeões e se enfrentam no Estádio Santiago Bernabéu, na Espanha.

O Real ocupa a primeira posição do grupo com nove pontos em três jogos. Já o Braga é o terceiro colocado com três pontos do oponente em três rodadas.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela TNT e HBO Max.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Joselu, Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Braga: Matheus; Mendes, Fonte, Niakate, Borja; Al-Musrati, Zalazar; Djaló, R. Horta, Bruma; Banza. Técnico: Artur Jorge.

REAL MADRID x BRAGA | FICHA TÉCNICA

Estádio: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Data: Quarta-feira, 8 de Novembro.

Horário: 17h (horário de Brasília).