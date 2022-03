Real Madrid x Barcelona: horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O domingo é de Superclássico na Espanha. No maior clássico do futebol mundial, o Real Madrid enfrenta o Barcelona, neste domingo (20), às 17 horas, no Santiago Bernabeu, em Madrid. A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga.

Os dois rivais vivem bons momentos na temporada, com classificações para as quartas de finais das Copas Europeias. O Real eliminou o PSG de forma espetacular na Liga dos Campeões, enquanto o Barça passou pelo Galatasaray na Liga Europa.

No campeonato nacional, o Real é líder com 66 pontos, enquanto o Barça, em franca recuperação, é o 3º com 51. A diferença entre os rivais hoje é de 15 pontos.

Onde vai passar

A partida terá transmissão da Star+

Palpites

Confira os palpites dos torcedores para a partida entre Real Madrid x Barcelona:

Prováveis Escalações

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Marcelo; Casemiro; Kroos e Modric; Asensio, Bale e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti

Barcelona

Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Ronald Araújo e Alba; Busquets, Pedri e De Jong; Ferran Torres, Aubameyang e Dembélé. Técnico: Xavi

Ficha técnica de Real Madrid x Barcelona

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Data: 20/3/2022, às 17h (de Brasília)

