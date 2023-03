Real Madrid x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (2), às 17h de Brasília, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), para disputar as semifinais da Copa do Rei, uma das principais copas do futebol espanhol.

O Real Madrid disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a vice-liderança, a segunda colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 52 pontos em 23 rodadas disputadas. Nas quartas de final da Copa do Rei, o Real desbancou o Atlético de Madrid.

O Barcelona também disputa atualmente a LaLiga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. A equipe ocupa atualmente a liderança, a primeira colocação na tabela de classificação da competição. O time soma 59 pontos em 23 rodadas disputadas. Nas quartas de final da Copa do Rei, o Barça eliminou a Real Sociedad.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN e pelo Star+.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Nacho; Kroos, Tchouaméni e Modric; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen e Baldé; Frenkie de Jong, Busquets e Sergi Roberto; Raphinha, Ferran Torres e Gavi. Técnico: Xavi.

REAL MADRID X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Data: 02/03/2023 (quinta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP)