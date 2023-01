Real Madrid x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Barcelona disputam o título da Supercopa da Espanha neste domingo (15). O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita.

Os madrilenhos conquistaram vaga na final após empatar no tempo normal e vencer o Valência nos pênaltis. Agora, o time vai em busca do 13º troféu na competição.

O Barcelona foi pelo mesmo caminho. Ficou no empate de 2 a 2 com o Bétis e avançou de fase ao vencer a cobrança de penalidades. Se conquistar a taça, o vai se tornar o maior campeão do torneio com 14 títulos.

ONDE ASSISTIR

Espn e Star+



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Mendy; Valverde, Kroos e Modric; Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen e Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi e Pedri; Dembélé e Lewandowski. Técnico: Xavi.

FICHA TÉCNICA:

Real Madrid x Barcelona

Data e hora: 15/01, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Internacional Rei Fahd, na Arábia Saudita.