Real Madrid x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

É dia de El Clássico na Espanha. Na manhã deste domingo, (16), o Real Madrid recebe o Barcelona às 11h15 no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela 11ª rodada da La Liga. A partida é um dos maiores clássicos do futebol mundial em um confronto direto na disputa pelo título.

As duas equipes estão empatadas na liderança do Campeonato Espanhol com 22 pontos. O Barcelona lidera pelo melhor saldo de gols (19 a 12).

A atração para o jogo será o confronto entre dois jogadores da Seleção Brasileira: Vinícius Júnior pelo Real e Raphinha pelo Barça.

Onde assistir

O jogo terá transmissão no Star+.

Palpite para o jogo

Escalações

REAL MADRID

Lunin; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Modric, Tchouaméni e Kroos; Valverde, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

BARCELONA

Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé (Piqué), Eric García e Balde; Gavi, Busquets e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Raphinha (Ansu Fati). Técnico: Xavi Hernández

