Real Madrid x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Barcelona se enfrentam em amistoso de pré-temporada na madrugada deste domingo (24). O duelo terá início à meia-noite (hora de Brasília). O Allegiant Stadium, nos Estados Unidos, vai receber um dos maiores clássicos do mundo.

Este será o primeiro amistoso da nova temporada do Real Madrid. O atual campeão europeu poderá ter as estreias de Rüdiger e Tchouaméni, reforços contratados para o time comandado por Ancelotti. Vini Jr e Benzema, estrelas da equipe, também entrarão em campo.

O Barcelona vai para o terceiro amistoso de pré-temporada. A equipe tem um empate e uma vitória nesses jogos. O grande destaque deve ser a possível estreia de Lewandowski pelo time catalão. No entanto, a grande contratação do clube espanhol deve começar no banco.

ONDE ASSISTIR

ESPN e Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Alaba; Tchouaméni, Casemiro e Kroos; Rodrygo, Benzema e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, Christensen e Jordi Alba; Gavi, Busquets e Pedri; Raphinha, Aubameyang e Ferrán Torres. Técnico: Xavi Hernández.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Barcelona

Data e hora: 24/07, 00h (de Brasília)

Local: Allegiant Stadium, Nevada (EUA)