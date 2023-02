Real Madrid x Atlético de Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid encara o Atlético de Madrid em mais uma rodada do Campeonato Espanhol. O jogo será neste sábado (25), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.

A equipe merengue busca alcançar o Barcelona no topo da tabela. O grupo tem 51 pontos, oito a menos que o líder, que tem 59. A equipe, no entanto, chega com dois desfalques: Rodrygo e Alaba. Os jogadores estão tratando lesões.

Já o time comandado por Simeone vem de derrota na Copa do Rei, mas tem uma sequência de quatro vitórias e um empate nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol. O time está em quarto lugar na tabela.

ONDE ASSISTIR

Espn e Star+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger e Nacho Fernández; Camavinga, Modric e Kroos; Valverde, Benzema e Vini Jr.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Hermoso e Reinildo; Koke, Barrios, Llorente e Griezmann; Correa e Morata.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Atlético de Madrid

Data e hora: 25/02, às 14h30 (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu (ESP)