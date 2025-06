Real Madrid x Al-Hilal no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta quarta-feira (18), na primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no Hard Rock Stadium, na Filadélfia (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Real Madrid x Al-Hilal no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Huijsen e Fran García; Valverde e Tchouaméni; Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr. e Mbappé.

Al-Hilal: Bono; Hassan Al-Tambakti, Koulibaly e Ali Al-Bulayhi; João Cancelo, Mohamed Kanno, Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Malcom e Mitrovic.

REAL MADRID X AL-HILAL | FICHA TÉCNICA