Real Madrid vence Sevilla de virada com gol do brasileiro Vinícius Jr

O Real Madrid venceu o Sevilla de virada neste domingo, graças a um gol do brasileiro Vinícius Júnior, e se isolou na liderança de La Liga. A partida foi realizada neste domingo (28), às 17h (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Os Merengues até saíram perdendo após Rafa Mir abrir o placar para o Sevilla aos 12 minutos do primeiro tempo. Mas o Real Madrid voltou a empatar o jogo aos 32, com um gol de Karim Benzema, que se tornou o jogador francês com o maior número de gols no futebol de clubes, com 361.

A virada, no entanto, só saiu quando o jogo já estava chegando ao fim. Com as duas equipes buscando a vitória, o jogo acabou ficando mais truncado no meio de campo, e nos campos de defesa. Para evitar os avanços do Real, o Sevilla, muitas vezes, adiantava as linhas de marcação até o ataque, para pressionar a saída de bola.

O gol da virada só saiu aos 87 minutos, depois que Vinícius Júnior recebeu pela esquerda do ataque, dominou de peito já tirando o marcador da jogada e cortou para o meio do campo. O atacante brasileiro arriscou de longe a acertou o ângulo de Yassine Bounou, que ainda encostou na bola, mas não impediu o gol.

Com o resultado, o Real chegou aos 33 pontos e se isolou na liderança do Campeonato Espanhol.

O duelo será transmitido ao vivo pela Fox Sports

Ficha Técnica

La Liga - 15ª rodada

Data e horário: 28/11/2021, às 17h

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

Onde assistir: Fox Sports

