Real Madrid vence Mallorca e amplia sua vantagem na liderança do Espanhol

O Real Madrid reforçou sua liderança isolada da La Liga após vencer o Mallorca fora de casa por 3 a 0,com dois gols de Karim Benzema, nesta segunda-feira, no encerramento da 28ª rodada do campeonato espanhol.

Os gols de Vinicius Junior e Benzema permitiram que o gigante da capital aproveitasse o tropeço do Sevilla diante do Rayo Vallecano no domingo (1-1), para ampliar sua vantagem na liderança.

A noitefoi histórica para Benzema que se tornou o maior artilheiro francês da história (contando atuações por clubes e seleção) com 413 gols, dois a mais que o recordista anterior, ThierryHenry.

🅰️ ¡El mejor nueve del mundo!

🅱️ ¡El mejor nueve del mundo desde otro punto de vista! pic.twitter.com/8gEYzJDgav — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2022

O Real Madrid têm agora dez pontos de vantagem sobre os andaluzes e 15 sobre o Barcelona, terceiro colocado, a quem vai enfrentar no próximo domingo no estádio Santiago Bernabéu no clássico da La Liga.

Susto

Apesar dos gols marcados, a má notícia para o Real Madrid nesta partida foi a saída de Benzema devido a uma lesão, o que obrigou a equipe merenguea jogar com dez homens nos últimos minutos do jogo. O francês aparentemente é dúvida para o jogo contra o Barça no próximo domingo.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte