Real Madrid vence Betis com gols de Vinícius Júnior e Rodrygo e mantém liderança do Espanhol

O Real Madrid venceu o Betis neste sábado (3) por 2 a 1, no Santiago Bernábeu, em Madrid, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, com gols dos atacantes brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo. O meio-campista Sergio Canales descontou para o time visitante.

Com o resultado, a equipe de Carlo Ancelotti mantém a liderança do Campeonato Espanhol. Em quatro partidas, soma 100% de aproveitamento. O Betis, por sua vez, ocupa a vice-liderança, podendo ser ultrapassado ao término da rodada.

A equipe madridista volta a campo pelo Campeonato Espanhol no domingo (11) contra o Mallorca. O duelo acontece no Santiago Bernabéu. Antes, na terça-feira (6), visita o Celtic, em Glasgow, em duelo que marca a estreia do clube na Champions League 2022–2023.