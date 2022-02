Real Madrid vence Alavés e mantém liderança do Campeonato Espanhol

O Real Madrid venceu o Alavés neste sábado (19) por 3 a 0, no Estádio Santigo Bernabéu, em Madri, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Asensio, Vinícius Júnior e Benzema marcaram para a equipe de Carlo Ancelotti.

Com o resultado, a equipe madridista chegou aos 57 pontos e mantém a liderança do Campeonato Espanhol. O Alavés, por sua vez, caiu para a 19ª posição, com 20 pontos.

A equipe Merengue volta a campo no sábado (26), às 14h30 (horário de Brasília), contra o Rayo Vallecano, enquanto o Alavés enfrenta o Getafe, no mesmo dia, às 12h15 (horário de Brasília).