Real Madrid segura pressão do Liverpool e garante classificação à semifinal da Champions

O Real Madrid está classificado para as semifinais da UEFA Champions League. Após vencer o Liverpool, no estádio Alfredo Di Stéfano, por 3 a 1, a equipe madridista segurou o empate em 0 a 0, no Anfield.

Com a classificação, a equipe comandada por Zinedine Zidane enfrentará o Chelsea. Dia e horário serão divulgados posteriormente pela UEFA.

Primeiro tempo

Precisando reverter uma desvantagem de dois gols, o Liverpool iniciou pressionando o Real Madrid. Logo aos dois minutos, Salah perdeu a melhor oportunidade dos Red's na partida. Cara a cara com Courtois, o atacante egípcio chutou em cima do arqueiro madridista.

Aos 10 minutos, outra oportunidade para o Liverpool. Firmino fez boa jogada pela esquerda e acionou Milner na entrada da área. O meio-campista dominou e finalizou colocado, para uma defesa espetacular de Courtois.

A pressão inicial dos comandados de Jürgen Klopp, no entanto, não durou muito. Com o controle do meio de campo e as investidas pelo lado direito do Liverpool, o Real Madrid cresceu na partida e quase chegou ao gol com Benzema. O atacante acertou a trave de Alisson.

O duelo ficou equilibrado até o final da 1ª etapa. Sem conseguir penetrar na defesa madridista, o Liverpool encontrou dificuldades e encerrou o primeiro tempo sem abrir o placar. O Real Madrid, por sua vez, apenas administrou o resultado.

Legenda: Courtois foi o destaque do Real Madrid no primeiro tempo Foto: Divulgação/Real Madrid

Segundo tempo

A etapa final iniciou eletrizante. A primeira grande chance saiu dos pés de Roberto Fimino, após passe de trivela de Arnold. O atacante brasileiro ajeitou o corpo e finalizou para grande intervenção de Courtois.

O duelo se equilibrou, mas o Liverpool seguia em busca do gol. Em um erro de ataque, o Real Madrid aproveitou e iniciou o contra-ataque com Vini Jr. O brasileiro quase marcou, mas parou em Alisson. Na sequência, o arqueiro se jogou entre a bola e as pernas de Benzema, para impedir o chute.

Com um bloqueio defensivo sólido, a equipe espanhola segurou a pressão em Anfield até o final, garantindo o Real Madrid na próxima fase da Champions League.

Legenda: Alisson fez grande defesa na finalização do brasileiro Vini Jr. Foto: Divulgação/UCL

Próximo adversário

Com a classificação, o Real Madrid enfrentará o Chelsea na semifinal da UEFA Champions League. Os confrontos acontecerão no final de abril. Data e horário serão divulgados posteriormente pela entidade.