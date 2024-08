Real Madrid relaciona Endrick e Mbappé para Supercopa da Europa contra Atalanta

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, relacionou os atacantes Mbappé e Endrick para a disputa da Supercopa da Europa contra a Atalanta. A partida será a primeira decisão do time na temporada 2024/2025 e ocorre nesta quarta-feira (12), no Estádio Nacional, em Varsóvia, na Polônia, às 16h (de Brasília).

A partida reúne os atuais vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Os demais atacantes relacionados são Vini Jr., Rodrygo e Brahim.

Do outro lado, a Atalanta estreia na disputa após conquistar o primeiro título continental derrubando a invencibilidade do Bayer Leverkusen na final da Liga Europa. "O Real tem um time fantástico, mas estamos felizes em ser o azarão", afirmou Marten de Roon, capitão do time de Bergamo.

Peso histórico

Se vencer a Atalanta, o Real Madrid se isola como o maior vencedor da Supercopa da Europa, com seis títulos. Atualmente, o clube está empatado com Barcelona e Milan. Com quatro conquistas cada, Ancelotti e Pep Guardiola são os treinadores mais vitoriosos da história do torneio.

Será a 49ª edição da Supercopa da Europa, e os campeões da Liga dos Campeões ficaram com o título 28 vezes. Na disputa de 2023, o Manchester City derrotou o Sevilha por 5 a 4 nos pênaltis.