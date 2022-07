Real Madrid domina Juventus e vence por 2 a 0 com pênalti sofrido por Vinícius Jr

O Real Madrid venceu a Juventus pelo placar de 2 a 0 em amistoso realizado na noite de sábado, mesmo resultado pelo qual o Barcelona triunfou sobre o New York Red Bull. Entrando na reta final de amistosos preparatórios para a temporada 2022/2023, os clubes espanhóis venceram com participação importante de jogadores brasileiros. Pelo Real Madrid, Vinícius Júnior sofreu um pênalti, enquanto Raphinha deu mais uma assistência com a camisa do Barcelona.

Vinícius Júnior avançou pela esquerda até ser derrubado pelo compatriota Danilo dentro da área. Benzema foi para a cobrança aos 19 minutos e o goleiro Mattia Perin até acertou o canto, mas não conseguiu fazer a defesa. O segundo gol do Real Madrid veio aos 24 do segundo tempo, após bela triangulação na área, que terminou com bola enfiada por Vallejo e finalização certeira de Asensio.

No outro jogo, aos 40 minutos do primeiro tempo, Dembele iniciou a jogada com Raphinha, que deixou a bola de forma muito inteligente para o francês marcar 1 a 0. O segundo gol aconteceu já aos 42 da etapa final. Após lançamento, a zaga se embolou e a bola sobrou para Depay marcar.

Final da Supercopa da Europa

No próximo domingo, o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, disputará o título da Supercopa da Europa contra o Eintracht Frankfurt, que venceu a Liga Europa. Depois, o clube de Carlo Ancelotti estreia no Campeonato Espanhol contra o Almería. A Juventus ainda faz amistoso contra o Atlético de Madrid no domingo, mesmo dia que o Barcelona enfrentará o Pumas, do México.