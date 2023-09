Real Madrid divulga vídeo com imagens do novo gramado retrátil do estádio Santiago Bernabéu

O Real Madrid divulgou imagens do novo gramado retrátil do Estádio Santiago Bernabéu. A praça esportiva passou por uma grande reforma que durou 89 dias. O vídeo, publicado nesta terça-feira (5) numa rede social do clube, mostra a dinâmica da divisão e da retirada do gramado para ser guardado em seis plataformas retráteis no subsolo. Confira no vídeo abaixo.

O estádio, que foi reinaugurado no último sábado, na partida entre Real Madrid e Getafe, teve a capacidade aumentada de 81 mil para 84.744 torcedores. O investimento na reforma chegou a 892,7 milhões de euros (R$ 4,8 bilhões). As obras começaram em junho de 2019, focadas na parte estrutural.

No entanto, as maiores mudanças ocorreram em parte das arquibancadas entre 2020 e 2021. Depois, nos últimos meses, implementaram o teto e o gramado retráteis, além do telão panorâmico.

VEJA O VÍDEO: