Real Madrid confirma lesão e Vini Jr. desfalca seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Os problemas físicos não estão afetando apenas os jogadores brasileiros que atuam no País. Nesta segunda-feira, a direção do Real Madrid confirmou que Vinicius Júnior também teve confirmada lesão muscular. Com o anúncio, o jogador se tornou desfalque na seleção brasileira para a abertura das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.



Vini Jr. deixou o campo logo no início da partida entre Real Madrid e Celta de Vigo, na sexta-feira. A expectativa é de retorno apenas em outubro, o que resulta na ausência do astro para os jogos da seleção contra Bolívia e Peru, em setembro.



Lesão confirmada

O Real Madrid confirmou a lesão nesta segunda-feira. Em comunicado oficial, o clube merengue disse que "na sequência dos exames realizados ao nosso jogador Vini Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no músculo bíceps femoral direito. Pendente de evolução".



Apesar de não prever uma data para o retorno do atacante, a expectativa é que ele fique de fora por, pelo menos, seis semanas. Os próximos compromissos do Brasil, que terá a estreia de Fernando Diniz no comando, acontecem nos dias 8 e 12, no estádio Mangueirão, em Belém, e no Estádio Nacional do Peru, em Lima, respectivamente. A CBF ainda não se manifestou sobre o caso, mas deverá anunciar um substituto em breve.



O diagnóstico trouxe alívio para o Real, que temia que a lesão tivesse atingido o tendão, o que não aconteceu. O lance aconteceu logo aos 14 minutos do confronto da sexta, pelo Espanhol. Vini Jr arrancou com a bola a fim de receber um lançamento quando sentiu um puxão na coxa. Imediatamente foi ao chão e pediu por atendimento médico. Acabou sendo substituído por Joselu.