Real Madrid anuncia saída do zagueiro Sérgio Ramos

O zagueiro Sérgio Ramos está de saída do Real Madrid. Em comunicado oficial realizado nesta quarta-feira (16), o clube espanhol informou que o (ex) capitão merengue se despedirá nesta quinta-feira (17) e receberá uma homenagem do presidente Florentino Pérez.

Contrato

Com contrato encerrando no final de junho, o zagueiro Sérgio Ramos não chegou a um acordo com a diretoria do Real Madrid e não seguirá no clube para a temporada 2021/2022. Em sua última temporada, Ramos disputou 21 partidas e marcou 4 gols.

Aos 35 anos, Sérgio Ramos deixa o Real Madrid após 16 temporadas, 671 partidas disputadas e 101 gols marcados. Pelo clube madridista, o zagueiro conquistou quatro Liga dos Campeões, quatro Mundial de Clubes, além de cinco títulos da La Liga e duas Copas do Rei.

