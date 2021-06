Real Madrid anuncia retorno do técnico Carlo Ancelotti

O italiano Carlo Ancelotti é o novo treinador do Real Madrid. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (1°) nas redes sociais do clube merengue. Com 61 anos e contrato até 2023, Ancelotti substituirá Zidane no comando técnico da equipe madridista.

Será a segunda passagem de Carlo Ancelotti à frente do Real Madrid. Entre 2013 e 2015, o comandante italiano conquistou a Copa do Rei, a Liga dos Campeões (Lá décima), o Mundial de Clubes e a Supercopa da UEFA.

Na última temporada, Ancelotti dirigiu o Everton na Premier League. Sob o comando da equipe inglesa, o italiano conquistou 23 vitórias, 8 empates e 15 derrotas, em 46 partidas disputadas entre Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga.

