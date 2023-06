Real Madrid anuncia contratação de atacante do Espanyol por empréstimo; conheça o atleta

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação do atacante Joselu, cedido por empréstimo de um ano pelo Espanyol. Autor de 16 gols em 34 jogos, ele ficou em terceiro na artilharia do Campeonato Espanhol, atrás de Robert Lewandowski (23 gols) e Karim Benzema (19 gols).

Segundo a imprensa espanhola, o Real pagou 500 mil euros, algo em torno de R$ 2,6 milhões, pelo empréstimo. A cláusula de compra não é obrigatória, mas poderá ser exercida em junho de 2024, ao final do contrato, por 1,5 milhão de euros (R$ 7,9 milhões).

O jogador de 33 anos também acabou de conquistar a Liga das Nações da Uefa pela seleção da Espanha, que bateu no domingo (18) a Croácia nos pênaltis. Na semifinal, contra a Itália, foi o herói da 'Roja' ao marcar o gol da vitória por 2 a 1.

Joselu será apresentado oficialmente na terça-feira (20), no centro de treinamento do Real Madrid. O atacante é o quarto reforço merengue para a próxima temporada, depois das chegadas de Jude Bellingham e Fran García e do retorno de Brahim Díaz.

QUEM É JOSELU?

Joselu é filho de pais espanhóis, mas nasceu em Stuttgart, na Alemanha. Aos quatro anos de idade, a família do atleta retornou para a Espanha, onde ele deu seus primeiros passos no futebol na base do Celta de Vigo. Na equipe da Galícia, o jogador se profissionalizou e fez os seus primeiros jogos na equipe de cima.

Na sequência, o atacante foi contratado pelo próprio Real Madrid, mas para jogar no Castilla, time B da equipe madrilenha. Com 40 gols em 72 jogos, Joselu se credenciou ao time principal, onde atuou em dois jogos e marcou dois gols. Entretanto, as boas apresentações não foram suficientes para o atleta seguir jogando e ele partiu para o Hoffenheim, da Alemanha, seu país de nascimento.

Em terras alemãs, o atacante ainda defendeu o Eintracht Frankfurt e o Hannover. Em seu currículo, o atacante também tem passagens pelos ingleses Stoke City e Newcastle e por outras equipes espanholas como Deportivo La Coruña e Alavés. Seu último clube foi o Espanyol, onde o jogador marcou 17 gols em 38 jogos disputados na temporada 2022/23.

Convocação e título pela Espanha

Seus bons números no clube da cidade de Barcelona lhe renderam uma convocação para a seleção da Espanha. A estreia aconteceu no dia 25 de março, diante da Noruega, pelas Eliminatórias da Euro, e o atacante precisou de apenas nove minutos para balançar as redes adversárias duas vezes.

Legenda: Joselu comemora seu primeiro título pela Espanha. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Joselu acaba de conquistar a Liga das Nações da UEFA, seu primeiro título com a Espanha. Na fase decisiva, o atacante foi extremamente importante ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Itália, no jogo da semifinal. Pela seleção, são quatro jogos e três gols marcados.