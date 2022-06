Real Madrid acerta contratação de volante Tchouaméni, do Monaco

O Real Madrid acertou a contratação do volante francês Aurélien Tchouaméni, do Monaco. O atleta de 22 anos foi um dos destaques da Ligue 1 e acumula convocações para a seleção da França.

A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola. O investimento é estimado em 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 415 milhões) do Madrid.

Legenda: O volante francês Tchouaméni é titular absoluto do Monaco Foto: divulgação / Monaco

O volante tem força física e qualidade no passe como as principais características. Na temporada 2021-2022, participou de 50 jogos, com cinco gols e três assistências. O Paris Saint-Germain (PSG) também desejava o reforço.

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid mostrou força no mercado para o futuro e também conseguiu a chegada do zagueiro alemão Rüdiger, ex-Chelsea e seleção da Alemanha.