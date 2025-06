RB Salzburg x Real Madrid no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e escalações

O Real Madrid enfrenta o RB Salzburg na briga pela liderança do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (26), a partir das 22h (de Brasília). O duelo será na Filadélfia.

A equipe merengue empatou com o Al-Hilal na primeira rodada e venceu o Pachuca na última. O time tem quatro pontos, a mesma pontuação do Salzburg, que tem a mesma campanha. No entanto, a equipe espanhola tem melhor saldo de gols.



ONDE ASSISTIR

DAZN, Globo, Ge.com GloboPlay, CazéTV (Youtube, Prime, Video e Disney+) e SporTV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Salzburg: Christian Zawieschitzky; Stefan Lainer, Jacob Rasmussen, Kouakou Gadou e Frans Kratzig; Nene Dorgeles, Mads Bidstrup e Soumaila Diabaté; Oscar Gloukh, Edmund Baidoo e Karim Onisiwo. Técnico: Thomas Letsch.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Rudiger e Fran García; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Fede Valverde e Arda Guler (Rodrygo); Gonzalo García e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

RB Salzburg x Real Madrid

Data e hora: 29/06, às 22h (de Brasília)

Local: Filadélfia, EUA