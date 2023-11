RB Salzburg x Inter de Milão na Champions: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

RB Salzburg e Inter de Milão entram em campo nesta quarta-feira (8), às 17h de Brasília, na Salzburg Arena, em Salzburg (AUS), para disputar a quarta rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24, a Liga dos Campeões da Europa.

RB Salzburg e Inter de Milão fazem parte do grupo D, ao lado de Real Sociedad e Benfica. O RB Salzburg está na terceira colocação, com três pontos, enquanto a Inter de Milão está na segunda posição, com sete pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Salzburg: Schalger; Dedic, Solet, Pavlovic e Ulmer; Bidstrup, Gourna-Douath e Gloukh; Sucic, Kjaegaard e Simic.

Inter de Milão: Yan Sommer; Pavard, de Vrij e Bastoni; Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhiraryan e Carlos Augusto (Dimarco); Lautaro Martínez e Marcus Thuram.

RB SALZBURG X INTER DE MILÃO | FICHA TÉCNICA

Competição: quarta rodada da Champions League

Local: Salzburg Arena, em Salzburg (AUS)

Data: 08/11/2023 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)