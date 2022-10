RB Salzburg x Chelsea: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em jogo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Champions League o Chelsea visita o RB Salzburg nesta terça-feira, (24), às 13h45 no Red Bull Arena. Para a partida os clubes chegam em situações diferentes, na última rodada do campeonato o Chelsea venceu por 2 a 0 e o Salzburg empatou em 1 a 1.

O Chelsea atualmente é o líder do grupo com sete pontos seguido do RB Salzburg, com seis. Ttodos possuem chances de classificação, mas os Blues podem garantir com a vitória no confronto.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da HBO Max e TNT Sports.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

RB Salzburg: Philipp Kohn; Anar Dedic, Solet, Pavlovic e Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard e Luka Sucic; Okafor e Sesko. Técnico: Matthias Jaissle

Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Chalobah, Thiago Silva e Cucurella; Jorginho, Loftus-Cheek, Azpilicueta e Chillwell; Mount, Sterling e Aubameyang. Técnico: Graham Potter

RB Salzburg x Chelsea | Ficha Técnica

Horário: 13h45

Data: 25/10/2022

Local: Red Bull Arena

Árbitro: S. Scharer