RB Salzburg x Al Hilal no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

RB Salzburg (AUT) x Al Hilal (AS) se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 neste domingo (22), pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo de Clubes. O jogo será às 19h, no Estádio Audi Field, em Washington (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida RB Salzburg x Al Hilal no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da SporTV, DAZN e CazéTV (Youtube/Prime Video).

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen e Kratzig; Bidstrup, Sulzbacher, Nene e Gloukh; Baidoo e Ratkov. Técnico: Thomas Letsch.

Al Hilal: Yassine Bounou, João Cancelo, Kalidou Koulibaly, Ali Al-Bulaihi, Renan Lodi, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Malcom, Michael, Salem Al-Dawsari, Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

RB SALZBURG X AL HILAL | FICHA TÉCNICA