RB Leipzig x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Liga dos Campeões da Europa 2021-2022 retoma a disputa da fase de grupos nesta terça-feira (7), com confronto entre RB Leipzig e Manchester City. A bola rola a partir das 14h45 (de Brasília), na Alemanha, pela 6ª rodada da Chave A.

Na tabela, o City ocupa a liderança, com 12, e tem vaga assegura no mata-mata ao lado do Paris Saint-Germain (PSG), com 8. O Lepzig está na 3ª posição, com 4, a mesma pontuação do lanterna Club Brugge, ambos já eliminados.

No 1º turno, em duelo na Inglaterra, o time inglês venceu por 6 a 3 em casa. Na ocasião, João Cancelo, Aké, Grealish, Mahrez, Gabriel Jesus, Mukiele (contra) fizeram os gols da vitória, enquanto Nkunku descontou com hat-trick.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal SPACE e o serviço de streaming HBO Max.

Prováveis escalações

RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Simakan e Gvardiol; Mukiele, Adams, Laimer e Angeliño; Nkunku e Forsberg; André Silva. Técnico: Jesse Marsch.

Manchester City: Steffen; Walker, Stones, Ake e Zinchenko; Gundogan, Fernandinho e Bernando Silva; Mahrez, Gabriel Jesus e Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

RB LEIPZIG x MANCHESTER CITY

Competição: Liga dos Campeões da Europa 2021-2022.

Horário: 14h45 (Horário de Brasília).

Estádio: Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha.

