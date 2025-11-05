RB Bragantino x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão
RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O RB Bragantino está na 14ª colocação, somando 36 pontos em 31 jogos. Já o Corinthians ocupa atualmente a décima posição, com 42 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.
ONDE ASSISTIR
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.
Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
RB BRAGANTINO X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA
- Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 19h (de Brasília)