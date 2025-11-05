Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

RB Bragantino x Corinthians na Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:54)
Jogada
Legenda: Memphis Depay comemora gol marcado com a camisa do Corinthians
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (5) na Série A, em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo será às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O RB Bragantino está na 14ª colocação, somando 36 pontos em 31 jogos. Já o Corinthians ocupa atualmente a décima posição, com 42 pontos conquistados em 31 partidas disputadas.

ONDE ASSISTIR

  • Premiere 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.

Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

RB BRAGANTINO X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 32ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
  • Data: 05/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 19h (de Brasília)
