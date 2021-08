RB Bragantino x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O RB Bragantino entra em campo nesta domingo (29), às 20h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG pela Série A do Brasileiro. A partida será no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no São Paulo.

Onde assistir o jogo RB Bragantino x Atlético-MG

O jogo será transmitido pelas emissoras SporTV e Premiere FC.

Palpites

Escalação das equipes

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Praxedes; Artur, Ytalo e Cuello. Técnico: Barbieri.

Atlético-MG: Everson; Guga, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Alan, Zaracho e Nacho Fernández; Savarino, Hulk e Vargas. Técnico: Cuca.

RB Bragantino x Atlético-MG

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

Horário: 20h30 (de Brasília), domingo, 29 de agosto