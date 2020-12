RB Bragantino tem três desfalques e uma dúvida contra o Fortaleza neste sábado (12)

O Fortaleza visita o RB Bragantino neste sábado (12), às 17h, no Nabizão, diante de um Massa Bruta com três desfalques confirmados: o lateral-esquerdo Weverson (desconforto muscular) e os atacantes Helinho (lesão na coxa) e Bruno Tubarão (suspenso por 3º cartão amarelo).

Além deles, o técnico Maurício Barbieri tem dúvidas sobre o atacante Artur, que sentia desconforto muscular e foi desfalque no empate com o Coritiba na rodada passada do Brasileirão, e sobre o zagueiro Léo Realpe, que está em trabalho de transição.

O RB Bragantino vem de uma série de cinco jogos invicto (duas vitórias e três empates) na Série A e ocupa a 14ª posição na tabela de classificação com 28 pontos. A partida pela 25ª rodada diante do Fortaleza será um confronto direto pelo meio da tabela, visto que o Tricolor (10º colocado) tem apenas dois pontos a mais que o oponente.