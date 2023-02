Rayssa Leal tem braço enfaixado após queda em treino no Mundial de Skate, mas não sofre fratura

A skatista Rayssa Leal sofreu uma queda nesta quinta-feira, enquanto participava de uma sessão de treinamentos do Mundial de Street, em Sharjah, nos Emirados Árabes, e teve o antebraço enfaixado no hospital após ser atendida pela equipe médica do evento ainda na pista. Em publicação nas redes sociais, a atleta de 15 anos disse estar sentindo dores no punho, mas que os exames não apontaram fratura e que trará atualizações sobre sua situação na sexta-feira, para quando está marcada sua estreia na competição.



A página oficial de Rayssa no Twitter publicou um vídeo que a mostra com o antebraço enfaixado, sendo empurrada em uma cadeira de rodas no corredor do hospital. "Última manobra do treino, caí errado… Tô fazendo exames e assim que tiver notícias eu conto para vocês", diz o texto publicado junto à imagem.

Veja publicação de Rayssa

ATENÇÃO: mensagem da 🧚‍♀️



“Última manobra do treino, caí errado…🥺 To fazendo exames e assim que tiver notícias eu conto para vocês!🫶🏼”#TeamRayssaLeal #RayssaLeal pic.twitter.com/ihfx4x5dO0 — Rayssa Leal - OFICIAL (@rayssaleal) February 2, 2023

Momento dela

Cerca de uma hora depois, ela trouxe uma atualização sobre as consequências da queda. "Gente, tô voltando para o hotel. Não tive fratura (uhul), mas estou com uma dorzinha ainda no punho. Vou descansar, tratar e amanhã eu volto para falar mais com vocês! Beijão e obrigada pelas mensagens de carinho, que me deixam mais forte e mais feliz!", escreveu.

Campeã da SLS (Street League Skateboarding) e medalhista de ouro do X-Games Chiba no ano passado, Rayssa foi quarta colocada do Pro Tour de Roma, primeiro qualificatório olímpico do street no atual ciclo, por isso ocupa a mesma posição no ranking da World Skate.



Como faz parte do top 5, tem vaga direta nas quartas de final do Mundial, que serão disputadas nesta sexta. Por isso, não precisou disputar a fase classificatória, realizada na quarta-feira, quando Pâmela Rosa, Marina Gabriela e Gabi Mazetto conseguiram a vaga nas quartas de final.