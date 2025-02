Rayr brilha em classificação do Maracanã na Copa do Brasil contra ex-clube: 'Agradecer à diretoria que me liberou'

Na noite desta última quarta-feira (26), o Maracanã fez história em sua primeira participação na Copa do Brasil e avançou para a segunda fase da competição após vencer o Ferroviário por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal. O goleiro Rayr foi o grande herói do duelo ao defender a cobrança de Gharib e garantir a classificação do Azulão de Maracanaú.

A gente sabia que ia ser um jogo difícil pela qualidade do adversário, também por ser um jogo diferente, um jogo que é só mata, que você não tem espaço para erros. A nossa estratégia foi bem traçada durante a semana, infelizmente a equipe do adversário saiu na frente, mas fomos guerreiros, conseguimos empatar o jogo e ali nos pênaltis eu pude ajudar minha equipe defendendo uma cobrança e conquistamos essa vaga histórica aí na Copa do Brasil". Rayr Goleiro do Maracanã

Legenda: Rayr defende pênalti de Gharib, do Ferroviário Foto: Baggio Rodrigues

Algoz de ex-clube

A classificação do Maracanã é um marco para o próprio Rayr, justamente pela sua trajetória. Ano passado, o goleiro defendeu as cores do Ferroviário e fez parte da conquista do título da Taça Fares Lopes, que garantiu ao clube coral a vaga na Copa do Brasil da atual temporada. Por ironia do destino, ele foi peça decisiva na eliminação do seu ex-clube da competição, com boas defesas no tempo normal e uma intervenção decisiva no momento dos pênaltis.

"Acho que não é a primeira vez que duvidam da gente, mas a gente vai lá, com o trabalho e a humildade, a gente mostra que é capaz sim. Estou muito feliz por ter conquistado a vaga, não só pela defesa. Dar parabéns ao grupo que foi guerreiro. Empatamos contra a grande equipe do Ferroviário. E inclusive eu queria deixar meu muito obrigado à diretoria do Ferroviário que me liberou no início do ano para vir para o Maracanã e graças a Deus estou brilhando aqui nesse início de temporada”, destaca o goleiro.

Virada de chave

Com a vaga assegurada na segunda fase da Copa do Brasil, o Maracanã agora vira a chave e foca no Campeonato Cearense. Pelo segundo ano consecutivo, o time chegou às semifinais e enfrentará o Ceará, atual campeão do torneio, na luta por uma vaga na final. O primeiro jogo acontece neste domingo, 2 de março, às 17h, na Arena Castelão, com mando do Maracanã.