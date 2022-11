Rayo Vallecano x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Madrid e Rayo Vallecano se enfrentam em jogo da 13ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo entre as equipes será nesta segunda-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio de Vallecas.

O time merengue venceu o Celtic por 5 a 1 na última rodada da Champions League.O grupo busca a vitória para recuperar a liderança do torneio. No entanto, o time vem com desfalque do jogador mais importante. Benzema ainda está com problemas musculares e não estará em campo.

O Rayo Vallecano venceu o Sevilla por 1 a 0 na rodada anterior da La Liga. A equipe tem feito uma campanha irregular, mas tem buscado a recuperação. Nos últimos quatro jogos, são duas vitórias e dois empates.

ONDE ASSISTIR

ESPN, Star+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Rayo Vallecano: Dimitrievski, Balliu, Lejeune, Catena e Fran García; Trejo, Órcar Valentín e Comesaña; Isi, Camello e Álvaro García. Técnico: Andoni Iraola.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militão e Mendy; Camavinga (Tchouaméni), Modric e Valverde; Rodrygo, Asensio e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FICHA TÉCNICA



Rayo Vallecano x Real Madrid

Data e hora: 07/11, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio de Vallecas, em Madrid (ESP)

