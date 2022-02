Rayo Vallecano x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Rayo Vallecano entra em campo neste sábado (26), às 14h30 (horário de Brasília), contra o Real Madrid, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo acontece no Estádio de Vallecas, em Madrid.

Líder do torneio nacional, com 57 pontos, a equipe de Carlo Ancelotti busca ampliar a vantagem para o vice-líder Sevilla. O Rayo Vallecano, por sua vez, figura na 11ª colocação, com 31 pontos, e tem como objetivo se aproximar do G10 e permanecer vivo na luta por uma vaga em competições europeias.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | Rayo Vallecano x Real Madrid

Local: Estádio de Vallecas, em Madrid (ESP)

Data: 26/02/2022 (sábado)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Isidro Díaz De Mera Escuderos (ESP)

Transmissão: ESPN e Star+

Prováveis escalações

Rayo Vallecano: Luca Zidane; Fran García, Catena, Saveljich e Balliu; Óscar Valentín, Óscar Trejo e Comesaña; Álvaro García, Sergi Guardiola e Isi Palazón. Técnico: Andoni Iraola.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Luka Modrić, Casemiro e Kross; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.