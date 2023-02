Ranking internacional coloca o Fortaleza entre os dez melhores clubes do Brasil; saiba mais

O Fortaleza está entre os dez clubes brasileiros melhores colocados no Opta Power Rankings, ocupando a sexta colocação. No cenário mundial, o Leão é o 130º colocado. O Ceará ocupa a 14ª colocação entre os brasileiros e a 255ª posição no geral. Este ranking, atualizado diariamente, classifica equipes de diferentes países do mundo, com pontuações que vão de zero a 100.

O Fortaleza soma uma pontuação de 81.4, enquanto o Ceará soma 77.1. A pontuação é influenciada pela força do campeonato que a equipe disputa, bem como pelos resultados conquistados pelas equipes. Dessa forma, a cada nova partida disputada, a pontuação de uma equipe é atualizada.

Entre os brasileiros, a equipe que ocupa a melhor colocação é o Palmeiras, recentemente campeão da Supercopa do Brasil. O Verdão soma uma pontuação de 86.9, ocupando a 43ª colocação no ranking mundial. Em seguida está o Flamengo, justamente o vice-campeão da Supercopa. O Rubro-Negro soma 84.7 pontos, estando no 66º lugar do ranking global.

O atual líder global do ranking é o Bayern de Munique, da Alemanha. O clube tem atualmente a pontuação máxima do ranking (100), superando todas as demais equipes.

CONFIRA O TOP-10 DO RANKING

Bayern de Munique | 100.0

Manchester City | 99.2

Liverpool | 95.9

Napoli | 95.6

Real Madrid | 95.3

Barcelona | 95.2

Arsenal | 95.2

Paris Saint-Germain | 94.5

RB Leipzig | 93.2

Inter de Milão | 93.1

CONFIRA O TOP-10 DOS TIMES BRASILEIROS