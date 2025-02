Ramon Menezes exalta classificação do Brasil para o Mundial Sub-20: 'Soube sofrer'

O técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes, disse que os jogadores da equipe souberam entender o Sul-Americano da categoria, com o passar das rodadas, e demonstraram comprometimento com a camisa da Amarelinha. Ele estava muito satisfeito com o desempenho da equipe após a vitória sobre o Paraguai por 3 a 1, nesta segunda-feira, em Caracas.

Com o resultado, a Seleção garantiu presença na Copa do Mundo Sub-20, em setembro e outubro deste ano, no Chile.

“Nossa equipe soube sofrer dentro da competição. Estamos com atletas aqui que estão aprendendo a jogar um torneio sul-americano. Importante que eles vivenciem isso. E eles mostraram espírito, atitude e se entregaram para botar o Brasil no Mundial. A Seleção se classificou porque eles partiram pra dentro. Estão todos de parabéns”, disse Ramon, em entrevista, após a partida contra os paraguaios.

Legenda: O Brasil se classificou para o Mundial Sub-20 com boa campanha do hexagonal final no Sul-Americano Sub-20 Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Soube sofrer

Ramon contou que após a estreia imprevista, com a derrota para a Argentina, o Brasil reagiu. Teve dificuldades na partida seguinte contra a Bolívia, mas veio melhorando jogo a jogo. Para ele, nos dois últimos compromissos, contra Uruguai e Colômbia, a Seleção Brasileira esteve muito bem e mereceu os resultados positivos.

“Fizemos dois ótimos jogos contra Uruguai e Colômbia. Hoje, contra o Paraguai, sabíamos do caráter decisivo dessa partida, das dificuldades que encontraríamos. Além disso, há o fator cansaço, com a sequência da competição. E temos adversários bem preparados”, comentou.

Agora, Ramon espera aproveitar o intervalo de 72 horas até o jogo contra a Argentina na quinta-feira para a recuperação física dos atletas. “Temos que descansar para chegarmos bem fortes e com muita confiança no próximo confronto.”