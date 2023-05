Ramon Menezes anuncia lista do Brasil para amistosos contra Guiné e Senegal; veja convocados

O técnico da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, anunciou neste domingo, os jogadores convocados para os amistosos contra Guiné e Senegal, que serão realizados em 17 e 20 de junho, respectivamente. Vinícius Júnior, do Real Madrid, homenageado em campanha antirracismo da entidade e por diversas instituições no mundo, teve sua presença confirmada. Entre os escolhidos, destacam-se também os que atuam no Brasil como os palmeirenses Weverton, Raphael Veiga e Rony.



Além dos integrantes do clube paulista, também foram chamados Ayrton Lucas e Pedro, do Flamengo, e Nino e André, do Fluminense. Desta vez, o treinador optou por uma lista mais parecida com a da Copa do Mundo do Catar junto a algumas estreias, caso de Joelinton, do Newcastle, e Vanderson, do Mônaco. Neymar (PSG), que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, ficou de fora.

VEJA TODOS OS CONVOCADOS:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

LATERAIS

Alex Telles - Sevilla (ESP)

Ayrton Lucas - Flamengo

Danilo - Juventus (ITA)

Vanderson - Monaco (FRA)

ZAGUEIROS

Ibañez - Roma (ITA)

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Marquinhos - PSG (FRA)

Nino - Fluminense

MEIO-CAMPISTAS

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Raphael Veiga - Palmeiras

ATACANTES

Malcom - Zenit (RUS)

Pedro - Flamengo

Richarlison - Tottenham (ING)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Rony - Palmeiras

Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)

TÉCNICO TERÁ QUE "DIVIDIR FUNÇÕES" COM MUNDIAL SUB-20