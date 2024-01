Raimundo Wágner é o novo técnico do Ferroviário. O treinador de 52 anos assume o Ferrão no lugar de Matheus Costa, demitido no último domingo (21), após a derrota para o Floresta pela 1ª rodada do Campeonato Cearense no dia anterior. A informação é do repórter Brenno Rebouças, do Sistema Verdes Mares.

Raimundinho chega amanhã ao clube coral. Ele foi contratado para integrar a comissão técnica fixa do clube, mas no primeiro momento, assumirá como treinador. Ele deve estrear no dia 28, em jogo pela 2ª Rodada contra o Atlético no estádio Raimundo de Oliveira.

O treinador retorna ao Ferroviário, tendo uma passagem curta como técnico em 2015, na Série B do Campeonato Cearense. Ele ficou no cargo por cinco partidas com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Vasta experiência

Raimundinho estava no Capital/TO desde dezembro, mas se desligou no clube no último dia 15.

Ele tem vasta experiência no futebol cearense, treinando clubes como Floresta, Guarani de Juazeiro, Icasa, Pacajus, Iguatu, Atlético Cearense, Alto Santo, Batalha e Quixadá. O último trabalho dele no futebol cearense foi no Floresta.

Natural de Juazeiro do Norte, o técnico tem como seu maior feito a conquista do acesso para a Série C com o Atlético Cearense, em 2021. Já em 2023, no comando do Sub-20 do Floresta, ele levou o clube à sua melhor campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior, chegando às quartas de final, em janeiro. Na sequência, o treinador foi o responsável por recolocar o time profissional na elite estadual novamente.