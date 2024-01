Raimundo Wagner é apresentado e comanda o Ferroviário na próxima rodada do Estadual

Em seu primeiro dia na Barra do Ceará, nesta terça-feira (22), Raimundo Wagner foi apresentado no Ferroviário e comandou treinamento com o elenco. Ele, que foi contratado como coordenador técnico, será treinador nas próximas rodadas do Campeonato Cearense até o clube contratar um profissional para a função. Assim, ele já comanda a equipe contra o Atlético, no domingo, às 16 horas no PV, pela 2ª rodada da 1ª Fase do Estadual.

"Chegamos hoje e já sentamos com o pessoal da análise. Vi os jogos, do Ferroviário e do Atlético, para analisar os dois times. Neste momento é ter a parte mental forte. Sabemos da cobrança da torcida pelo que o time fez no ano passado, mas é um jogo difícil e precisaremos muito dela. O time não fez um bom jogo na estreia, mas a torcida precisa apoiar. Vamos buscar muito essa vitória, que é muito importante em busca da nossa classificação", disse ele.

Legenda: Raimundinho comandou trabalho no Ferroviário na tarde desta terça-feira (23) Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Retorno

Raimundinho retorna ao Ferroviário, tendo uma passagem curta como técnico em 2015, na Série B do Campeonato Cearense. Ele ficou no cargo por cinco partidas com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Ele lembrou a passagem anterior e disse que o clube mudou muito.



“Naquela primeira passagem, tentamos dar o melhor, mas não foi possível. Vi que o elenco não podia evoluir mais e pedi para sair, dando lugar a outro treinador desenvolver o trabalho. Agora o ambiente no Ferroviário é outro. A estrutura é outra. O elenco é outro e bem preparado fisicamente. O Ferroviário tem uma história bonita no futebol cearense e seguiremos juntos na busca pelo título cearense e fazer bonito na disputa da Série C”, disse.

Na tabela

Com a derrota por 3 a 1 na estreia do Estadual para o Floresta - que custou o cargo do treinador Matheus Costa - o Ferroviário é o 4º do Grupo B sem pontos. O time coral terá 4 rodadas para buscar uma classificação entre os 3 primeiros para avançar de fase.

O líder vai direto para a semifinal, enquanto o 2º e o 3º vão para as quartas. No momento, o Iguatu lidera o Grupo B com 3 pontos, o Ceará é o 2º com 1 e o Barbalha é o 3º sem pontos, mas com saldo melhor que o Ferrão.