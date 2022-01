Raimundo Wágner deixa o comando técnico do Atlético Cearense

Raimundo Wágner não é mais treinador do Atlético Cearense. O técnico entregou o cargo nesta terça-feira (11) solicitou o seu desligamento por motivos pessoais. Segundo a nota oficial do clube, a decisão dele pegou membros da comissão técnica e da diretoria de surpresa e que os mesmos ainda tentaram mudar a situação, mas a decisão do treinador foi irreversível e após as conversas foi aceita pela diretoria.

Raimundinho, como é carinhosamente conhecido, deixa o clube após a derrota na estreia no Estadual para o Maracanã no último domingo.

Ainda segundo a nota do clube, Raimundo Wágner é o maior treinador da história do Atlético Cearense e deixará e um enorme legado para a instituição.

Histórico

E sem dúvida o técnico marcou história no Atlético. Ao todo foram 66 jogos no comando da equipe, com 23 vitórias.

O treinador assumiu a equipe em julho de 2019, e já na primeira competição levou a equipe ao vice-campeonato da Taça Fares Lopes. Na sequência, os bons trabalhos continuaram nos Cearenses de 2020 e 2021, mas o maior momento, foi na Série D de 2021. Mesmo com muitas reformulações durante a competição, o técnico soube reinventar a equipe e comandou o Atlético ao maior feito de sua história: o acesso à Série C de 2022.

Reginaldo França assume

O Atlético agiu rápido e definiu o substituto de Raimundinho. Será Reginaldo França, que faz faz parte da comissão técnica do clube desde setembro de 2020.

Como técnico, Reginaldo conhece muito bem o futebol cearense, onde acumula passagens de sucesso por clubes como Tiradentes, São Benedito, Maranguape e Crato. Neste último, o comandante conquistou o vice-campeonato da segunda divisão estadual no ano 2020, em uma parceria da Águia com a equipe do Cariri Cearense.