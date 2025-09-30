Rafael Tolói se lesiona contra o Ceará e São Paulo pode ter oito desfalques contra o Fortaleza

O zagueiro Rafael Tolói sofreu uma lesão na coxa na partida do São Paulo contra o Ceará, na última segunda-feira (29), e pode desfalcar o time paulista na partida contra o Fortaleza, marcada para a próxima quinta-feira (2), também na Série A do Brasileirão.

De acordo com informações do ge, o jogador, contratado recentemente, deixou o gramado do Morumbis com dores na coxa esquerda no decorrer do jogo contra o Ceará. Ele deve ser reavaliado ao longo dos próximos dias para saber se terá condições de jogo ou não.

Além dele, seguem no DM jogadores como Calleri, Ryan, André Silva, Luan, Ferraresi, Oscar e Marcos Antonio. O número total de ausências pode chegar, portanto, a oito jogadores contra o Fortaleza, pela 26ª rodada.

Fortaleza e São Paulo se enfrentam na próxima quinta-feira (2), às 19h30, na Arena Castelão. O tricolor paulista vive um momento turbulento na temporada, enquanto o Fortaleza busca se recuperar e seguir vivo contra o rebaixamento.