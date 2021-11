Rafael Sobis anuncia aposentadoria do futebol; Ceará faz homenagem

O atacante Rafael Sobis anunciou a aposentadoria do futebol na noite desta terça-feira (9). Após a vitória do Cruzeiro contra o Brusque no Mineirão pela Série B, quando entrou no 2º tempo, o atleta concedeu entrevista e oficializou a saída dos gramados.

“O dia chegou, a vida é assim. O tempo passa. Uns tem que sair para outros chegarem. Uma noite especial. Avisei que, se a gente vencesse, seria meu último jogo. Acabou. Vou nascer para outra vida. Espero que o Cruzeiro volte o mais rápido possível para o seu lugar”, afirmou.

O resultado garantiu a presença da Raposa na Série B de 2022, agora sem chance de rebaixamento. Em campo, recebeu o carinho dos companheiros de elenco, dos árbitros e até dos adversários.

Nas redes sociais, o Ceará relembrou a passagem do atacante pelo Vovô em 2020 e prestou uma homenagem. “Sobis fez parte do grupo campeão da Copa do Nordeste, de forma invicta, em 2020. Receba o nosso muito obrigado”, disse trecho da publicação alvinegra nas redes sociais.

Último clube da carreira antes de retornar ao Cruzeiro, Sobis disputou 41 partidas pelo time cearense, com oito gols marcados e seis assistências. Participou da campanha da equipe naquela edição do Brasileirão e ainda conquistou o bicampeonato invicto da Copa do Nordeste.

Carreira

Com 36 anos, Sobis se despede do futebol com uma carreira muito vencedora. Revelado pelo Internacional, o gaúcho venceu duas vezes a Libertadores (2006 e 2010) e foi tricampeão gaúcho (2004, 2005 e 2011). Depois, acumulou inúmeros feitos por gigantes como Fluminense e Cruzeiro.

No âmbito internacional, vestiu as camisas de Real Betis-ESP, Al Jazira-EAU e Tigres-MEX. Como premiação individual, recebeu títulos de melhor atacante e craque do Brasileirão em outras edições.