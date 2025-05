Rafael Ramos avalia Ceará em derrota na Copa do Brasil: 'Sabíamos que seria difícil'

Lateral do Ceará, Rafael Ramos avaliou o desempenho do Ceará na derrota para o Palmeiras no jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time paulista venceu o Alvinegro por 3 a 0, nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque.

"Sabíamos que seria um jogo difícil. É difícil jogar aqui. Tentamos nos portar, tivemos chance no primeiro tempo. Descuidamos em uma ou duas bolas e levamos mais gols do que queríamos. Tentamos reverter a situação lá, fizemos um bom jogo e sabíamos que poderíamos conseguir aqui. Mas é mais difícil pelo gramado sintético. Eles estão mais acostumados, o gramado é mais rápido", avaliou o jogador em entrevista pós-jogo.

O Palmeiras avançou para as oitavas com placar de 4 a 0 no acumulado. O Alvinegro se despede da competição e volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo somente no dia 1º de junho, domingo, quando recebe o Atlético-MG na Arena Castelão.