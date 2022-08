Candidatos ao título do US Open, último Grand Slam do ano, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz estreiam no torneio de 2022 nesta terça-feira (30). Além de levantar a taça, os espanhóis também estão de olho no topo do ranking. Naomi Osaka também entra em quadra em jogo difícil. Confira a programação completa dos jogos de hoje.

O primeiro a entrar em quadra será o jovem de 19 anos, que vai enfrentar o argentino Sebastian Baez. O duelo será no Estádio Arthur Ashe, às 13h (de Brasília).

Com foco na liderança do ranking, o experiente Rafael Nadal vai abrir a rodada noturna da quadra principal. No Flushing Meadows, o tenista enfrentará o australiano Rinky Hijikata. O confronto deve ocorrer a partir das 20h (de Brasília).

Em seguida, Naomi Osaka estreia diante da norte-americana Danielle Collins. Já Iga Swiatek, líder da WTA, vai jogar no estádio Louis Armstrong contra a italiana Jasmine Paolini. A britânica Emma Raducanu também entra em quadra nesta terça. Ela vai defender o título conquistado em 2021.

AGENDA DE JOGOS DO US OPEN DESTA TERÇA-FEIRA



Quadra Arthur Ashe - 13h

Sebastian Baez (ARG) vs. [3]Carlos Alcaraz (ESP)

Alison van Uytvanck (BEL) vs. Venus Williams (EUA)

Não antes das 20h

Rinky Hijikata (AUS) vs. [2]Rafael Nadal (ESP)

Naomi Osaka (JAP) vs. [19]Danielle Collins (EUA)

Quadra Louis Armstrong - 12h

[1]Iga Swiatek (POL) vs. Jasmine Paolini (ITA)

Greet Minnen (BEL) vs. Sloane Stephens (EUA)

Daniel Altmaier (ALE) vs. [11]Jannik Sinner (ITA)

Não antes das 20h

[11]Emma Raducanu (GBR) vs. Alizé Cornet (FRA)

[14]Diego Schwartzman (ARG) vs. Jack Sock (EUA)

Quadra Grandstand - 12h

Viktorija Golubic (SUI) vs. [8]Jessica Pegula (EUA)

John Isner (EUA) vs. Federico Delbonis (ARG)

[15]Marin Cilic (CRO) vs. Maximilian Marterer (ALE)

Bão antes das 18h

[24]Amanda Anisimova (EUA) vs. Yulia Putintseva (CAZ)

Quadra 17 - 12h

[17]Grigor Dimitrov (BUL) vs. Steve Johnson (EUA)

Erika Andreeva vs. [21]Petra Kvitova (TCH)

[4]Paula Badosa (ESP) vs. Lesia Tsurenko (UCR)

Não antes das 19h

Marcos Giron (EUA) vs. [22]Frances Tiafoe (EUA)

Quadra 5 - 12h

[9]Garbiñe Muguruza (ESP) vs. Clara Tauson (DIN)

Laslo Djere (SER) vs. [9]Andrey Rublev

[8]Hubert Hurkacz (POL) vs. Oscar Otte (ALE)

Ashlyn Krueger (EUA) vs. [26]Victoria Azarenka

Quadra 10 - 12h

Catherine Harrison (EUA) vs. [6]Aryna Sabalenka

Jiri Vesely (TCH) vs. [20]Daniel Evans (GBR)

Lauren Davis (EUA) vs. Lucia Bronetti (ITA)

[19]Denis Shapovalov (CAN) vs. Marc-Andrea Huesler (SUI)

Quadra 13- 12h

Laura Siegemund (ALE) vs. Sorana Cirstea (ROM)

Claire Liu (EUA) vs. Anastasia Potapova

Pedro Martinez (ESP) vs. Christopher Eubanks (EUA)

Fabio Fognini (ITA) vs. Aslan Karatsev

Quadra 4 -12h

Qinwen Zheng (CHN) vs. [16]Jelena Ostapenko (LET)

Peter Gojowczyk (ALE) vs. [28]Holger Rune (DIN)

Norber Gombos (ESL) vs. Albert Ramos (ESP)

Mayar Sherif (EGI) vs. Marta Kostyuk (UCR)

Quadra 6 -12h

[22]Karolina Pliskova (TCH) vs. Magda Linette (POL)

Tallon Griekspoor (HOL) vs. Federico Coria (ARG)

Jenson Brooksby (EUA) vs. Dusan Lajovic (SER)

Kaja Juvan (ESV) vs. Cristina Bucsa (ESP)

Quadra 7 - 12h

João Sousa (POR) vs. Mackenzie McDonald (EUA)

Andrea Petkovic (ALE) vs. [13]Belinda Bencic (SUI)

Sam Querrey (EUA) vs. Ilya Ivashka

Peyton Stearns (EUA) vs. Ekaterina Alexandrova

Quadra 8 - 12h

Marie Bouzkova (TCH) vs. Linda Noskova (TCH)

[32]Miomir Kecmanovic (SER) vs. Learner Tien (EUA)

Adrian Mannarino (FRA) vs. Gijs Brouwer (HOL)

Quadra 9 - 12h

Linda Fruhvirtova (TCH) vs. Xinyu Wang (CHN)

James Duckworth (AUS) vs. Christopher O'Connell

Yue Yuan (CHN) vs. Jaimee Fourlis (AUS)

Alexei Popyrin (AUS) vs. Chun-Hsin Tseng (TPE)

Quadra 11 - 12h

[7]Cameron Norrie (GBR) vs. Benoit Paire (FRA)

Bernarda Pera (EUA) vs. Anhelina Kalinina (UCR)

[25]Borna Coric (CRO) vs. Emzo Couacaud (FRA)

Taylor Townsend (EUA) vs. Katerina Siniakova (TCH)

Quadra 12 - 12h

Brandon Nakashima (EUA) vs. Pavel Kotov (TCH)

[25]Elena Rybakina (CAZ) vs. Clara Burel (FRA)

David Goffin (BEL) vs. [26]Lorenzo Musetti (ITA)

Sofia Kenin (EUA) vs. Jule Niemeier (ALE)

Quadra 14 - 12h

Kaia Kanepi (EST) vs. Tereza Martincova (TCH)

Fernando Verdasco (ESP) vs. Soonwoo Kwon (COR)

[32]Elise Mertens (BEL) vs. Irina-Camelia Begu (ROM)

Jaume Munar (ESP) vs. Roberto Carballes (ESP)

Quadra 15 - 12h

Taro Daniel (JAP) vs. Richard Gasquet (FRA)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs. Aliaksandra Sasnovich

Varvara Gracheva vs. Petra Martic (CRO)

Jason Kubler (AUS) vs. Mikael Ymer (SUE)

