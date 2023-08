Racing-ARG x Boca Juniors-ARG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Racing-ARG e Boca Juniors-ARG entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 de Brasília, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (ARG), para disputar a partida de volta das quartas de final da Taça Libertadores de 2023. O primeiro confronto terminou empatado em 0 a 0. Quem avançar enfrentará o vencedor de Palmeiras e Deportivo Pereira-COL. O Verdão tem a vantagem de ter vencido a ida por 4 a 0.

O Racing se classificou na primeira fase como primeiro colocado do Grupo A, deixando o Flamengo para trás, com 13 pontos. Nas oitavas de final, o time argentino eliminou o Atlético Nacional, da Colômbia.

Para a partida desta quarta, Fernando Gago, treinador do clube, tem algumas dúvidas: os meio-campistas Almendra e Quintero e o atacante Roger Martínez. Por outro lado, o treinador tem o retorno do meia Jonatan Gómez.

Já o Boca Juniors também fez 13 pontos e avançou como líder no Grupo F. Na fase seguinte, a equipe eliminou o Nacional, do Uruguai. No entanto, a equipe xeneize não passa por um bom momento na temporada. O time tem apenas uma vitória, em partida válida pelo Campeonato Argentino, nos últimos cinco jogos.

Cavani e Merentiel devem iniciar a partida no comando de ataque, com Janson e Zeballos correndo por fora na briga por uma vaga no time titular. A dúvida é o atacante Barco, que sofreu uma lesão no quadril no primeiro embate entre os dois times.

No retrospecto geral, Racing e Boca se enfrentaram na Libertadores em oito oportunidades, até o momento. O Boca Juniors leva a melhor com quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota para o rival.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Paramount+.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Racing: Arias; Pillud, Sigali, Piovi e Rojas; Gomez, Moreno, Oroz e Ojeda, Romero e Hauche. Técnico: Fernando Gago.

Boca Juniors: Romero; Figal, Rojo e Valentini; Advincula, Medina, Fernández, Zeballos e Fabra; Merentiel e Cavani. Técnico: Jorge Almirón.

RACING x BOCA JUNIOR | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta das quartas de final da Taça Libertadores de 2023

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (ARG)

Data: 30/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Andrés Mantonte (URU)