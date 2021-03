QUIZ: Teste seus conhecimentos sobre o Campeonato Cearense

A 2ª fase do Campeonato Cearense começa nesta quarta-feira (10), com as estreias de Ceará e Fortaleza na competição. Os gigantes da nossa capital se unem a Ferroviário, Pacajus, Atlético, Caucaia, Icasa e Crato: os remanescentes da primeira fase.

Serão quatro jogos no período da tarde, todos às 15h.

Ferroviário x Ceará, no Franzé Morais

Atlético x Fortaleza, no Domingão

Pacajus x Caucaia, no João Ronaldo

Crato x Icasa, no Mirandão

Aproveitando o ensejo, nós resolvemos fazer um pequeno desafio para saber se você conhece mesmo o nosso campeonato estadual. São 8 perguntas sobre o Campeonato Cearense para testar seus conhecimentos e desafiar os amigos. E aí, quem sabe mais?

