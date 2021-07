Com organização da Federação de Parapente e Asa Delta do Ceará, a cidade de Quixadá (Sertão Central) recebe a 1ª etapa do Circuito Cearense de Parapente.

A competição acontece no chamado Quixadá Verde 2021, de 26 a 31 a deste mês de julho, com as disputas de voo livre.

A taxa de inscrição é de R$ 100. Quanto a segurança dos participantes, haverá a presença de experientes profissionais, de apoio desde a decolagem ao resgate.

